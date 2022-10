A pochi metri da dove oggi è partito il cantiere per la nuova rotatoria di via Paradiso, resta ancora tutto fermo per quanto riguarda la riqualificazione del ponte di via Falcinello i cui lavori, negli intenti dell’Amministrazione comunale di Sarzana sarebbero dovuti partire entro l’estate . Il motivo è stato spiegato questa mattina dal sindaco Cristina Ponzanelli a margine dell’avvio dei lavori per la nuova infrastruttura: “Lo abbiamo progettato – ha detto – partecipando a un bando ministeriale grazie al quale abbiamo vinto il finanziamento, ma la guerra in Ucraina ha avuto fra le varie ricadute il grande problema dell’aumento dei prezzi delle materie prime. L’opera era ormai in gara ed è stata affidata a un primo aggiudicatario che sostanzialmente ha rinunciato perché il quadro economico non consentiva di realizzare l’opera”. Si è dunque arrivati alla revoca dell’autorizzazione per il soggetto che costringerà gli uffici a scorrere la graduatoria sperando che altri possano essere interessati. “Lo scenario alternativo – ha spiegato il sindaco – passa esattamente per il percorso fatto per le altre opere con l’aggiornamento dei costi e la nuova gara con la cifra che dovrà essere coperta. Sperando di avere in breve tempo una risposta che possa scongiurare questa alternativa”.

L’articolo Aumento dei prezzi ha dilatato i tempi per la riqualificazione del ponte di via Falcinello proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com