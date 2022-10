Bordighera, Find-Italy celebra otto anni di attività e annuncia la chiusura

Bordighera. Compie oggi 8 anni Find-Italy, azienda con sede nella Città delle Palme in via Arziglia 63, nata a Sanremo con l’intento di pubblicizzare sul proprio portale web attività, realizzare siti web e biglietti da visita, ma anche produrre capi di abbigliamento e gadget personalizzati.

«Una delle mie più grandi soddisfazioni è aver offerto sin dall’inizio un servizio serio e professionale, sia per le aziende che per i privati, fornendo sempre il top del materiale. I miei prodotti siano stati venduti sia in Italia che in buona parte d’ Europa, per me è una soddisfazione personale», dichiara il titolare Fabio Muia.

» leggi tutto su www.riviera24.it