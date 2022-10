Calcio. Vado, Albenga e Cairese fanno da contraltare a un Savona in difficoltà

Le squadre di punta della provincia di Savona hanno iniziato alla grande il mese di ottobre dopo un settembre sugli scudi. Vado, Albenga e Cairese fanno da contraltare a un Savona che è capitolato verso il “cercasi un acquirente”. La situazione degli Striscioni è la nota stonata di un calcio post pandemia che vede in gran spolvero le principali realtà provinciali. Tre club che hanno impianti, dirigenze solide e nutriti settori giovanili. Tutto ciò si concretizza nei risultati delle prime squadre. Un quadro che deve imporre una riflessione a tutti gli attori coinvolti nella vicenda Savona, piazza che al momento è il vaso di coccio in mezzo a tre vasi di ferro: uno in Serie D e due che studiano per arrivarci.

Vado i n alto

Dopo due ripescaggi, il Vado è tornato in carreggiata lo scorso anno con mister Matteo Solari e quest’anno la formazione allenata da Marco Didu ha vinto quattro incontri su sei. Attualmente è al secondo posto della classifica con 13 punti, a una lunghezza dalla capolista Sanremese. Una rondine non fa primavera, ma i risultati in fila difficilmente sono casuali.

