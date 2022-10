Camogli: presentazione podcast di Gherardo Colombo “Lo stato parallelo”

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione | Frame

Lunedì 10 ottobre alle ore 12:00, presso la sede Rai di Milano in Corso Sempione 27, sarà presentata in anteprima la serie podcast di Gherardo Colombo “Lo stato parallelo”, realizzata da Frame – Festival della Comunicazione per Rai Play Sound. Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno, oltre a Gherardo Colombo, la Direttrice di Rai Play Sound Elena Capparelli, il Responsabile editoriale Rai Play Sound Andrea Borgnino e il Direttore di Frame – Festival della Comunicazione Danco Singer.

