Savona. Domani alle ore 14, dopo l’uscita da scuola, in via Bove a Savona inizieranno i lavori di posa della segnaletica verticale e di esecuzione di quella orizzontale. Terminate le operazioni la strada verrrà riaperta al traffico alle 16, in modo da non intralciare l’uscita delle classi del tempo pieno.

Il Comune ricorda che la riapertura della strada, che ha avuto una modifica dei sensi di percorrenza, non poteva avvenire senza segnaletica.

