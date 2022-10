Riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 5 ottobre in Via Vittorio Veneto 19, inaugurazione della nuova pasticceria dolce e salata “ZerO ZerO Glutine. Dolce e Salato”. I pasticceri Maria Teresa Meloni e Alex Quarantelli vi aspettano dalle ore 17.00.

» leggi tutto su www.levantenews.it