Ex Savam pericolante, c’è uno spiraglio per la demolizione: la Soprintendenza apre all’ipotesi

Altare. Giornata importante oggi ad Altare per la questione legata all’ex Savam, le cui condizioni di degrado hanno costretto il sindaco Briano a chiudere parte di via XXV Aprile, la strada principale del paese, e di via Cesio. Questo pomeriggio l’incontro con i commercianti e poi con Soprintendenza, Provincia e Prefettura.

Un incontro, quest’ultimo, che ha avuto un esito positivo. Sui fabbricati dell’ex vetreria altarese infatti pendono dei vincoli delle Belle Arti che in questi anni hanno impedito la realizzazione di alcuni lavori, ma oggi la Soprintendenza si è detta disponibile a valutare, come ultima spiaggia, l’abbattimento degli edifici più pericolosi, nel caso la perizia confermasse quanto scritto nel verbale redatto dai vigili del fuoco dal quale è scaturita la chiusura della strada.

