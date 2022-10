Fattorie aperte, 8 e 9 ottobre: percorsi didattici gratuiti per scoprire i segreti di orti, oliveti, vigneti e boschi

Genova. Mostrare ai bambini dove e come nascono gli alimenti che hanno sulla tavola ogni giorno, raccontare i saperi della terra e del mare, insegnare loro a creare qualcosa di buono e salutare con le proprie mani sono esperienze formative fondamentali. Sabato 8 e domenica 9 ottobre torna in Liguria “Fattorie Aperte”, l’iniziativa giunta alla 12esima edizione organizzata dalla Regione Liguria, in collaborazione con il Sistema Camerale della Liguria, l’Ufficio Scolastico Regionale e le organizzazioni professionali (CIA, Cisl- UGC, Coldiretti e Confagricoltura, Coldiretti-Impresa pesca, Confcooperative e Legacoop).

Al centro della manifestazione l’obiettivo fondamentale delle fattorie didattiche: l’offerta sempre nuova e smart di attività e laboratori rivolte alle scuole. Attraverso le visite in fattoria si crea, infatti, un’opportunità di sviluppo per le stesse attività agricole promuovendo il turismo “scolastico” in ambito rurale e valorizzando i prodotti tipici e di qualità. I laboratori che si possono svolgere in una fattoria vanno dalle visite guidate a veri e propri open day dimostrativi: le aziende si trasformano in vere e proprie fucine del gusto. Le visite, spesso, sono integrate e completate organizzando incontri preliminari in aula.

