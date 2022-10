Portofino: la maledizione di Tutankamon, sigilli a villa Altachiara

Villa Altachiara fu costruita a Portofino a fine Ottocento dal conte George Herbert Carnavon, lo scopritore della tomba di Tutankamon. La leggenda vuole che la maledizione del faraone pesi sulla villa dove trovò tragica morte Francesca Vacca, vedova del Conte Corrado Agusta. Ad acquistarla, sfidando la superstizione, l’oligarca russo Eduard Yurevich Khudaynatov che ha iniziato i lavori di ristrutturazione più di due anni fa; trasformandola in una dimora da sogno utilizzando materiali pregiati, rifacendo tutti i muri dell’ampio parco. Più di una volta è circolata voce che l’inaugurazine sarebbe avvenuta nel corso di festa da mille e una notte, presente Putin.

L’aggressione russa alla Ucraina ha fatto precipitare le cose con l’interruzione dei lavori, per altro alla fine. La proprietà della villa sembra sia una società monegasca, Forse per questo la Guardia di finanza l’ha posta solo oggi sotto sequestro assieme ad altri beni dell’oligarca per un valore di 57 milioni.

