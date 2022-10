Sarzana verso le amministrative, Ricci: “Confronto aperto con tutte le forze di opposizione”

“La crisi di governo e le elezioni che ne sono seguite ci hanno costretto a posticipare di un mese l’incontro già annunciato tra tutte le forze progressiste del centrosinistra e della sinistra, sia di partito che civiche o di natura associativa, funzionale alla costruzione in città di un’ampia e coesa alleanza in grado di opporsi in modo efficace e vincente alla destra che governa Sarzana.

L’affermazione di politiche populiste e sovraniste nel Paese deve ancor di più indurre tutti i soggetti politici presenti in città che si oppongono alla destra a compiere il massimo sforzo affinchè i valori fondanti della nostra visione del mondo, certamente maggioritari tra i sarzanesi, quali la solidarietà, la lotta alle diseguaglianze, la garanzia di un lavoro stabile e dignitoso per tutti, il rispetto per l’ambiente, il pieno godimento dei diritti civili, possano affermarsi nelle prossime comunali di primavera a Sarzana.

Si tratterà, alla luce di quei valori, di individuare insieme il perimetro della coalizione che dovrà misurarsi con la destra, sulla base di un giudizio fortemente critico sull’operato della Giunta Ponzanelli in ragione dell’opacità e dell’inadeguatezza che ne ha caratterizzato l’azione amministrativa durante l’intera consiliatura. Si dovrà mettere in luce con modalità condivisa i temi, alcuni dei quali già discussi ed individuati in precedenti incontri, che dovranno rappresentare il collante e la spinta propulsiva della coalizione.

Sarà necessario essere particolarmente generosi nel consentire che l’impegno a cui tutti saremo chiamati possa concretizzarsi, ed esaurirsi in tempi molto ristretti, per dar modo alla coalizione di individuare il candidato sindaco chiamato a rappresentarla, così da poter dedicare il massimo tempo possibile ad illustrare le nostre buone ragioni e ricercare, intorno ad esse, il necessario consenso.

In queste settimane sulla stampa locale si sono avute sollecitazioni da parte di partiti e associazioni affinché il Partito Democratico prendesse l’iniziativa di attivare un tavolo di lavoro tra i potenziali alleati. Essi meritano, ovviamente, delle risposte.

In ragione di quanto sopra fin da subito saranno contattati i rappresentanti di tutte le forze di opposizione a questa amministrazione confidando di avviare un proficuo confronto, già a partire dai prossimi giorni”.

Rosolino Vico Ricci, segretario PD Sarzana

