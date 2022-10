Ventimiglia, cinque persone date per disperse a Sealza: mobilitazione di soccorsi

Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi in serata per cinque persone che si sono perse a Sealza, frazione di Ventimiglia. A lanciare l’allarme sono stati proprio i dispersi, che hanno chiamato i soccorsi chiedendo aiuto. Si tratta di un gruppo di stranieri, probabilmente migranti, che parlano il francese: è in questa lingua, infatti, che hanno comunicato con la centrale operativa del 112.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, con una squadra Saf, gli uomini del Soccorso Alpino e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia. Presenti anche i carabinieri.

