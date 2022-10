Calcio, Promozione. Lobascio ringrazia e carica i tifosi: “Bisogna farci trovare pronti come oggi: lottare uno con l’altro”

Borghetto Santo Spirito. Il gol vittoria arriva direttamente dai piedi del numero 9 del Serra Riccò: Giuliano Lobascio. Mancano appena 10 minuti al termine della gara. Gli ospiti hanno tenuto per tutto il secondo tempo il pallino del gioco, manca solamente un gol per consacrarsi. Ecco l’occasione: c’è molto traffico in area e i giocatori del Soccer stanno utilizzando le ultime energie per difendersi dagli assalti costanti degli avversari. La difesa non riesce però a contenere Lobascio che, colpito da dietro, viene messo giù. L’arbitro indica il dischetto, calcio di rigore. Rincorsa lenta e palla piazzata, 2-1.

Come afferma con decisione il bomber del Serra Riccò: “Era importante la reazione, arrivavamo da due partite difficili: con il Ceriale abbiamo subito gol all’ultimo secondo e domenica abbiamo avuto 15 occasioni da gol, riprendendo gol allo scadere. Oggi, a gara iniziata, l’avversario segna il gol dell’anno da 30 metri sotto all’incrocio, una squadra che non ha carattere oggi, dopo il primo, ne prende altri due e perde. Direi che la nostra vittoria è stata più che meritata”.

