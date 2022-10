Carcare, la minoranza attacca il sindaco sui verbali dei consigli: “Il sindaco bravissimo a girare la frittata”

Carcare. Continua la querelle tra la minoranza e la maggioranza di Carcare rispetto alla registrazione dei verbali delle sedute consiliari.

I rappresentanti del gruppo “Impegno per Carcare” rispondono così alle dichiarazioni del sindaco Christian De Vecchi: “Qualcosa non ci torna. La giriamo al mittente questa dichiarazione. Mai lette così tante dichiarazioni errate da parte del sindaco di Carcare De Vecchi. Mai e poi mai il nostro gruppo consiliare si è permesso di affermare che i verbali del segretario comunale fossero ‘inesatti’. Semmai abbiamo posto questione sulla loro ‘completezza’. Rivolgendoci proprio a lui, avremmo una serie di domande da porgli visto che come al solito ci vuol far passare per ‘i cattivi della situazione’. Cosa in cui per altro è molto abile, molto più che amministrare il nostro comune”.

» leggi tutto su www.ivg.it