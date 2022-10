Primo atto del progetto turistico per il settore outdoor varato dall’amministrazione comunale di Ceriale: è stato pubblicato il bando di gara con procedura telematica per l’intervento di sfalcio e pulizia della rete sentieristica mappata per i trails e percorsi nel comprensorio.

Come annunciato dal sindaco Luigi Romano, anche nel recente Consiglio comunale in riferimento all’avanzo di amministrazione, si prevede un investimento complessivo di 150mila euro.

