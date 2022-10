Controlli calderine, con il caro vita aumentano i rischi da sommerso: a Genova 9000 ispezioni all’anno

Genova. Dopo l’estate più calda di sempre ora si teme – per via del caro gas – l’inverno più freddo. Manca, nella migliore delle ipotesi, un mese al momento in cui anche a Genova gran parte della popolazione accenderà i caloriferi ma oltre al costo delle bollette c’è un’altra spesa che incide sui budget familiari: i controlli di calderine e i controlli dei fumi.

Il controllo periodico (o revisione) della caldaia è un obbligo di legge. Ma questa pratica obbligatoria ha un costo non indifferente: la spesa varia in base alla tipologia di revisione. Il controllo semplice, con l’aggiornamento del libretto dell’impianto e la redazione del rapporto di controllo, si aggira intorno ai 70-80 euro. Se si deve effettuare anche la verifica delle emissioni il costo arriva a circa 100-120 euro. Alcune ditte “sparano” cifre anche più alte, magari includendo nel servizio una sorta di bonus pronto intervento o attività extra.

