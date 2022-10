Crisi e caro prezzi, a Recco la ‘pasta dentale sospesa’ per gli anziani in difficoltà

Recco. Comprare un caffè in più e lasciarlo già pagato a chi non può permetterselo. Questo lo spirito dell’abitudine filantropica di origine partenopea di lasciare un ‘caffè sospeso’ per permettere a tutti di beneficiare di un piccolo ma essenziale bene di consumo. E conforto.

Lo stesso schema oggi viene ripetuto a Recco, ma non per il caffè bensì per la ‘pasta per dentiera’, uno dei prodotti più richiesti nelle farmacie liguri dagli anziani delle nostre città. L’iniziativa è stata ideata dalla dottoressa Alice Diena della Farmacia Savio di Recco, aiutata dall’amica Serena Finocchio, consigliera municipale del levante genovese e sempre attiva nel sociale, per fare fronte ai rincari generalizzati che colpiscono anche questo settore.

