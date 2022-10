“Donna, vita e libertà”, a Ventimiglia una manifestazione per le donne iraniane

Ventimiglia. Cinque associazioni ventimigliesi scendono in campo per la difesa dei diritti delle donne iraniane, che nel loro paese protestano da ormai tre settimane, dopo quanto accaduto a Masha Amini: 22enne curda morta mentre era in custodia della polizia per la morale perché indossava male il velo.

In segno di vicinanza alle donne, le associazioni “Alternativa Intemelia“, “Scuola di Pace“, “Zonta Club“, “P.E.N.E.L.O.P.E.” e “Noi4You“, si riuniranno sabato 15 ottobre, alle 18, nella zona pedonale di via Aprosio, all’angolo con via Della Repubblica, per una manifestazione pacifica, durante la quale chi lo vorrà potrà tagliarsi una ciocca di capelli da inserire in un contenitore che, in un secondo momento, verrà spedito all’ambasciata iraniana.

