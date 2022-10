Galazzo a un anno dalla vittoria: “La Val di Magra non c’è più, noi sindaci dobbiamo tornare a confrontarci”

“La Val di Magra non c’è più, non esiste un momento di confronto vero fra i sindaci e questo incide sui temi importanti come la sanità”. È una considerazione amara e priva di polemica quella del primo cittadino di Ameglia Umberto Galazzo, che proprio un anno fa festeggiava con la sua squadra la vittoria delle amministrative e il ritorno nel ruolo che aveva ricoperto fra il 2004 e il 2014. “Sono il primo a fare mea culpa – ammette parlando delle differenze fra la sua prima e la seconda esperienza – non c’è modo di fare squadra e sinergia per il territorio nel suo complesso. Non ne faccio una colpa a nessuno ma mi rendo conto che in questo anno non ne avrei avuto nemmeno il tempo, sono entrato qui dentro il 5 ottobre e praticamente non sono più uscito. È così per tutti i colleghi. Questo è un tema fondamentale, anche se è oggettivamente più difficile trovare l’occasione per parlarsi e vedersi, dobbiamo provare a ricollegare tutti i comuni del territorio come il Parco di Montemarcello Magra Vara che un tempo era molto più forte”.

Considerazioni quelle di Galazzo che riguardano ovviamente anche l’attività della giunta in questi dodici mesi: “Essendo entrati a ottobre non abbiamo avuto il tempo per organizzare un piano di assunzioni che abbiamo dovuto rimandare a dopo il 30 giugno di quest’anno, con l’approvazione del bilancio nei tempi prestabiliti. Il rammarico è che le assunzioni che siamo riusciti ad ottenere potevano essere fatte anche dal 2020 in poi”. A palazzo civico sono infatti arrivati due amministrativi e due tecnici mentre a breve il Comune dovrebbe dotarsi di un nuovo operaio. “Abbiamo completato due opere avviate dalla precedente amministrazione – aggiunge – come il tratto terminale di pavimentazione di Bocca di Magra e la fontana, ma anche organizzato al meglio la Ztl e rifatto la parte dei giardini nel tratto del lungofiume fra Ciccio e il circolo. In questo mese partiranno invece anche i lavori di via Don Calisto De Marchi dove ci sono stati alcuni problemi legati all’aumento dei prezzi”.

“Molto – sottolinea – è stato fatto sul fronte della lotta al dissesto idrogeologico, con l’approvazione del progetto definitivo delle idrovore fra Bocca di Magra e Fiumaretta. È stato inoltre completato il progetto preliminare dei dodici lotti che andranno finanziati ed è stato dato l’incarico per la parte dei colatori che arriva fino al confine con Lerici. Infine, è in corso di affidamento l’incarico per il progetto relativo ai due lotti del Canale Maestà e Via Pisanello, così come lo studio di fattibilità del canale della Grifonara nei pressi della Ferrara”.

“La nostra clessidra – dice il sindaco – è girata dal primo agosto con l’assestamento di bilancio che ci ha permesso di liberare risorse importanti con le quali abbiamo, ad esempio, affidato l’incarico per la mappatura di 400 piante, oppure effettuata la pulizia dei canali da cui abbiamo tolto 300 metri cubi di materiale. Altri fondi sono stati messi sul patrimonio comunale: dalla Batteria Chiodo all’Orto Botanico, fino all’ostello e al centro sportivo il Borgo, strutture che daremo in gestione appena possibile nei prossimi mesi. Molto è stato fatto anche sulle scuole mentre ci sono state spese anche per rifare il regolamento del porticciolo sul quale pesa ancora un forte contenzioso con il gestore in merito alle competenze sui lavori. Al momento restano in piedi due ricorsi al Tar e una causa civile, oltre alla questione dei posti barca”. Di competenza altrui ma parzialmente risolto infine il problema del condotte del gas in via Arena con la ditta che si è detta disponibile a ragionare sullo spostamento delle tubature per un intervento risolutivo. Anche se nei prossimi mesi le preoccupazioni principali per l’amministrazione arriveranno dalla viabilità sul ponte della Colombiera per i quali si prospettano tempi lunghi.

