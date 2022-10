Genova Beer Festival, l’edizione del “ritorno” con oltre 5000 appassionati di birre artigianali

Genova. Dopo due edizioni saltate a causa della pandemia c’era molta aspettativa per la sesta edizione del Genova Beer Festival, la manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Papille Clandestine che ha portato a Genova 16 tra i migliori birrifici artigianali e 9 Street Food di qualità. In pochi però potevano immaginare un ritorno così in grande.

Oltre 5.000 le persone che sono entrate a Villa Bombrini di Cornigliano nell’ultimo weekend di settembre, in un clima di festa, con tante famiglie e bambini nei pomeriggi di sabato e domenica.

» leggi tutto su www.genova24.it