Giampedrone: “Valutazione qualità aria in stesura, nessuna violazione termini”. Ugolini: “Ridurre accosti navi crociera”

Un’interpellanza per conoscere “le ragioni del ritardo nella elaborazione e pubblicazione della Valutazione della Qualità dell’Aria 2021” e “se dal lavoro istruttorio svolto fino ad oggi, per elaborare l’atto di cui al punto 1 (appunto la Valutazione della Qualità dell’Aria 2021, ndr), sono emerse particolari situazioni di emergenza nel territorio ligure in materia di qualità dell’aria”. A presentarla il consigliere regionale Paolo Ugolini (Movimento cinque stelle). L’iniziativa, sottoscritta anche dal collega del gruppo Fabio Tosi, è stata affrontata oggi in consiglio regionale, con risposta dell’assessore all’Ambiente, Giacomo Giampedrone. “Per la pubblicazione della relazione, come da Articolo 19 del DLgs 155/2010 (menzionato in interpellanza, ndr), non vengono indicate scadenze temporali, quindi non c’è alcuna violazione di un limite”, ha esordito l’esponente di giunta (“al momento della presentazione di questa interpellanza non risulta ancora pubblica la nuova Valutazione della Qualità dell’Aria 2021, nonostante i termini di legge siano scaduti da oltre due mesi”, così invece Ugolini nel suo testo.

“Generalmente – ha proseguito Giampedrone – noi pubblichiamo la relazione subito dopo la trasmissione dei dati, prevista all’Art. 19, che prevede avvenga entro i primi sei mesi dell’anno anche per i dati misurati nel 2021. Inoltre la giunta regionale ha approvato, con deliberazione 941 del 16 novembre 2018 ha approvato le misure urgenti per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti, che ha stabilito tra l’altro, nel caso in cui nel corso dell’anno solare, in un comune con popolazione superiore ai 20mila abitanti, venga registrato un superamento del limite annuale di biossido di azoto o di polveri sottili, fissato dal Decreto 155 del 2010, la Regione lo comunichi al Comune, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, e verifichi con Arpal e Comune quali sono le sorgenti prevalenti delle emissioni che hanno causato il superamento. Anche questo adempimento è stato regolarmente effettuato per quanto riguarda i dati del 2021 avendo Regione comunicato a Genova, unico Comune ligure coinvolto, i superamenti dei limiti di biossido di azoto nel 2021. Inoltre sia i dati rilevati, sia gli indicatori statistici che consentono la verifica del rispetto dei limiti e degli obbiettivi previsti dalla normativa, sono poi disponibili sul sito della Regione, nella sezione dedicata alla qualità dell’aria”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com