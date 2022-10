Incontra i “clienti” al bar e poi consegna la droga a casa sua: pusher arrestato dalla Polizia a Savona

Savona. Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato a Savona un 60enne italiano, già gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

L’operazione è iniziata quando i poliziotti hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo, che aveva l’abitudine di fare la spola tra un bar cittadino frequentato da pregiudicati e la propria abitazione: gli agenti hanno notato che, subito dopo l’incontro al locale, i tossicodipendenti lo raggiungevano presso la sua abitazione, per poi lasciare lo stabile in tutta fretta.

