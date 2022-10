Ladri in azione in una pizzeria di piazza Garibaldi

Dopo i furti che nei giorni scorsi avevano interessato Marinella – con la denuncia dei responsabili da parte della Polizia – nella notte fra domenica e lunedì è stata presa di mira un’attività del centro di Sarzana. Ignoti si sono infatti introdotti all’interno della pizzeria “La Capannina” di piazza Garibaldi forzando una finestra laterale. Ieri mattina, all’apertura, il titolare Nicola Ferrillo, ha dovuto constatare la visita dei ladri che oltre a 200 euro contenuti nella cassa hanno rubato anche un computer per un danno totale di circa 1.000. Dalle telecamere presenti in piazza potrebbero ora arrivare dettagli importanti per risalire al responsabile – o più di uno – del furto nella zona dove nell’ottobre 2019 erano state prese di mira la stessa pizzeria e altri locali vicini.

