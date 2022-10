Loano, al via i lavori di ristrutturazione della residenza protetta Ramella

Loano. Dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno una serie di lavori di ristrutturazione della residenza protetta Ramella di via Stella a Loano.

I primi interventi sono iniziati ieri, lunedì 3 ottobre. In programma la re-imbiancatura di tutto il primo piano della struttura, destinato agli ospiti, mediante l’utilizzo di smalto ad acqua colorato atossico e privo di solventi (fino all’altezza di 1,6 metri) e di smalto bianco lavabile atossico e privo di solventi (per la restante parte di muro e per i soffitti).

