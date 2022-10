Noli. Uno smottamento franoso si è verificato in serata all’altezza della galleria di Capo Noli, prima di giungere a Finale Ligure sul tratto di Aurelia.

Secondo quanto appreso, la frana avrebbe provocato la caduta di pietre e detriti sulla careggiata, fortunatamente senza provocare danni a persone o veicoli in transito. Stando alle prime informazioni la situazione non sarebbe particolarmente grave, tuttavia è stato reso necessario la chiusura della viabilità in entrambe le direzioni di marcia.

