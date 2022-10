Riprese lericine per un thriller con Tobias Moretti, il Moser del Commissario Rex

Finale di riprese sul Golfo dei poeti per Der Gejagte (La Preda), sequel del film in due parti Im Netz der Camorra (Nella rete della Camorra). Dopo una prima parte di riprese a Bolzano e dintorni, infatti, la troupe della produzione altoatesina si è spostata alle nostre latitudini, con riprese odierne a Lerici. Nei pressi del set anche la squadra nautica della Pubblica assistenza lericina per l’assistenza in mare alle riprese. Protagonista di Der Gejagte, Tobias Moretti, noto attore austriaco noto al pubblico italiano soprattutto per aver interpretato il Commissario Richard Moser nella celebre serie Il Commissario Rex. Nel film Moretti interpreta un viticoltore altoatesino che deve liberare la giovane figlia, sequestrata dalla malavita organizzata. Il thriller dovrebbe essere trasmesso entro la fine del 2022 sul canale austriaco ServusTv.

