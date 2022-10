Genova. Concerto benefit della Banda Bassotti sabato 8 ottobre alla sala Chiamata al porto per sostenere il progetto “Oi! Fatti un’ambulanza!”.

Il progetto, sostenuto da da associazione Ale Villa, Calp, La Resistente, Culmv, Skinhead Genova, in collaborazione con Music For Peace è quello di aiutare i bambini che abitano in zone di guerra portando fisicamente in questi luoghi un’ambulanza pediatrica.

