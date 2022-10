Sanremese, i convocati biancoazzurri per il match di mercoledì con l’Asti

Sanremo. Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura in vista della gara di domani con l’Asti. Il match, valido per la settima giornata di campionato di serie D, si disputerà alle 16 allo stadio Comunale di Sanremo.

Al termine dell’allenamento, mister Giannini ha diramato l’elenco dei convocati: sono 22 i biancoazzurri disponibili. Assenti gli infortunati

Fischer e Mauro. Per il giovane terzino sinistro purtroppo non ci sono buone notizie. I primi esami hanno evidenziato la serietà del problema riportato al ginocchio. Nei prossimi giorni Mauro effettuerà altre visite, ma i tempi di recupero non sembrano brevi. Non convocati Ferro e Biffi. Squalificato per tre giornate Aita, espulso domenica a Borgosesia.

