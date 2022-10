‘Santa’: sequestro merce con marchio contraffatto e denuncia

Un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, conclusi gli accertamenti, ha denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, un cittadino senegalese 60 enne, gravato da pregiudizi di polizia, regolare sul territorio nazionale. L’uomo fermato dai carabinieri durante un normale controllo, dopo la fase identificativa, veniva trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento e borse con segni palesemente contraffatti, del valore di 1.000 euro. La merce veniva sequestrata.

