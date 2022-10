Servizi pubblici per l’impiego, a Pontremoli il primo gol

A Pontremoli arrivano i servizi pubblici per l’impiego. Da ieri, lunedì, è infatti operativo, presso i locali dell’ex tribunale in Piazza della Repubblica, lo sportello di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. È il primo sportello che viene aperto nell’ambito del piano attuativo regionale di Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), il nuovo programma nazionale previsto dal Pnrr nell’ambito della riforma delle politiche attive del lavoro. Il piano attuativo regionale include anche azioni mirate a rafforzare la capillarità e la prossimità sui territori dei Centri per l’impiego, attivando sportelli decentrati aggiuntivi rispetto alla rete regionale dei centri per l’impiego che conta 52 centri già presenti. A Pontremoli arrivano i servizi pubblici per l’impiego. Da ieri, lunedì, è infatti operativo, presso i locali dell’ex tribunale in piazza della Repubblica, lo sportello di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. È il primo sportello che viene aperto nell’ambito del piano attuativo regionale di Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), il nuovo programma nazionale previsto dal Pnrr nell’ambito della riforma delle politiche attive del lavoro. Il piano attuativo regionale include anche azioni mirate a rafforzare la capillarità e la prossimità sui territori dei Centri per l’impiego, attivando sportelli decentrati aggiuntivi rispetto alla rete regionale dei centri per l’impiego che conta 52 centri già presenti. Nella provincia di Massa-Carrara attualmente sono presenti tre Centri: Massa, Carrara e Aulla. Il nuovo sportello offrirà accesso facilitato e prossimità alle cittadine e ai cittadini residenti nei Comuni nel nord della Provincia, una zona caratterizzata da un elevato numero di piccoli Comuni, alcuni montani, che afferiscono al Centro per l’impiego di Aulla. Lo sportello di Pontremoli sarà operativo ogni lunedì dalle ore 9 alle ore 13 e fornirà prima accoglienza e informazione orientativa, orientamento individualizzato, prima iscrizione al Centro per l’impiego, consulenza alle imprese. “In questa fase così complessa per lavoratrici, lavoratori e imprese, vogliamo rendere ancora più capillari e vicini ai territori i servizi offerti dai nostri Centri per l’impiego. Un impegno che parte da Pontremoli ma che riguarderà tutte le Province toscane, dopo un’attenta analisi sulle esigenze e le criticità territoriali legate a distanze eccessive, difficoltà di collegamento e ad alta densità di popolazione” – ha spiegato questa mattina l’assessora regionale alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini nel corso dell’inaugurazione dello sportello di Pontremoli assieme alla vicesindaca Clara Cavellini, sottolineando che “in Toscana in corso di attuazione il piano straordinario di potenziamento dei centri impiego, con assunzioni di personale, investimenti sulle sedi e sulle infrastrutture tecnologiche”. “Abbiamo ritenuto prioritario intervenire su questo territorio provinciale – prosegue – perché era necessario migliorare la copertura dei servizi pubblici in una zona caratterizzata da un elevato numero di piccoli Comuni, alcuni montani, che afferivano al centro di Aulla. Pontremoli, sotto questo punto di vista, è un vero e proprio punto strategico per servire tutto il nord della Provincia. Ringrazio il sindaco, la vicesindaca e l’amministrazione comunale per aver accolto favorevolmente la proposta e essersi attivati per dare seguito a tutti gli adempimenti organizzativi”.

