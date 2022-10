Un anno e mezzo di lavori nell’area ex Sio, nella primavera del 2024 Obi aprirà il suo punto vendita per bricolage e giardinaggio

Entro Pasqua 2024 saranno aperti i battenti del nuovo punto vendita Obi alla Pianta, nell’area ex Sio. Una superficie commerciale di 6.150 metri quadrati che potrà contare su 470 posti auto, in parte a raso e in parte in copertura.

E’ infatti prevista tra 16/18 mesi la fine dei lavori avviati questa mattina da Talea Spa, braccio immobiliare di Coop Liguria, con la cerimonia della prima pietra, alla quale ha preso parte anche il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.

La struttura commerciale dell’azienda tedesca specializzata nei settori del bricolage e del giardinaggio, sorgerà tra Via Carducci e Via Maralunga, nell’area in cui sino agli anni Novanta vennero prodotte bombole di acetilene e isolatori e che nei mesi scorsi è stata sottoposta a un intervento di bonifica che ha richiesto a Talea l’esborso di circa un milione di euro.

Oltre al punto vendita e al parcheggio saranno realizzati una nuova viabilità e un parco urbano di circa 3.500 metri quadrati, nel quale verranno messi a dimora almeno 150 alberi, che restituirà alla città un’area rimasta per anni in preda al degrado e vedrà la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra Via Maralunga e Via Carducci.

