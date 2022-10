“Abbiamo le cicatrici nei polmoni ma potremo vedere crescere i nostri figli. Con Vite sospese e i dou dou vogliamo fare qualcosa per gli altri”

Un filo lega l’infermiera bolanese Roberta Zoncheddu e la ricercatrice fiorentina Laura Fantappiè. Entrambe sono state colpite dal Covid nel 2021 quando la campagna vaccinale non era ancora massiccia e le speranze di portarle a casa sane e salve erano pochissime. A rendere ancora più complicata la situazione era la presenza delle vite che custodivano nel loro grembo, infatti erano entrambe incinte al momento del ricovero in ospedale. I loro bambini sono nati prematuri e al termine di una lunga degenza le due madri sono tornate a casa. Il destino ha voluto che le parche non tagliassero quel filo che ora ha fatto nascere una bella amicizia e soprattutto permetterà ad entrambe di vedere i propri figli crescere. Oggi Roberta e Laura possono raccontare la loro storia senza dimenticare la tenacia con la quale hanno affrontato la malattia e chi è riuscito a strapparle da una fine troppo spesso raccontata nelle cronache.

Parte da qui l’esperienza di “Vite sospese” il libro scritto a quattro mani da Roberta e Laura, edito da Scatole parlanti, in cui raccontano quello che hanno vissuto per dare una nuova speranza a quelle famiglie che stanno vivendo un’angoscia profonda: avere chi si ama ricoverato in ospedale in una situazione sospesa e con poche certezze. Il libro ha uno scopo sociale e parte dei proventi verranno devoluti in beneficenza. In quanto madri Roberta e Laura hanno deciso di compiere un passo in più: distribuire negli ospedali dei dou dou per i bambini nati prematuri. I dou dou sono dei pupazzetti, in questo caso dei simpatici polpi, in stoffa che con i loro tentacoli permettono ai piccoli di ricreare l’effetto del potersi attaccare al cordone ombelicale. Studi hanno riconosciuto il valore terapeutico di questo oggetto e ne è nata la Octopus Therapy.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com