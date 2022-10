Alluvioni, l’idea di Tursi: semafori automatici per chiudere le strade a rischio esondazione

Genova. Un sistema di semafori che scattano in automatico per chiudere le strade a rischio esondazione quando un torrente raggiunge il livello di guardia, come se fossero “cancelli” in grado di impedire l’accesso a veicoli e pedoni. L’idea è emersa oggi durante la commissione consiliare sul piano di protezione civile per il rischio idrogeologico a Palazzo Tursi.

“Ad oggi – spiega l’assessore alla Protezione civile Sergio Gambino – i cosiddetti cancelli previsti dal piano di protezione civile funzionano con gli agenti della polizia locale. Nel piano di bacino di ciascun torrente sono individuate le aree di esondazione. Quando si entra in fase di pre-allarme un numero di pattuglie sufficiente si avvicina alle vie di accesso a queste zone e impediscono l’accesso, consentendo solo l’uscita”.

