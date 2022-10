Anziani, un convegno a Genova il 21 ottobre per la riforma dell’assistenza sociosanitaria

Genova. Il 21 ottobre dalle 15.30 alle 18.30, presso il teatro Politeama Genovese a Genova, si svolgerà il convegno I diritti degli anziani, i doveri della comunità. Riflessioni sulla riforma dell’assistenza sociosanitaria in un Paese che invecchia. L’evento, organizzato dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della Liguria, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio della Liguria, ha l’intento di portare all’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni la tematica della cura e assistenza della persona anziana, con particolare riguardo a chi si trova in condizioni di fragilità.

“Il convegno costituisce il punto di incontro tra le professioni sanitarie afferenti agli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, la cittadinanza e le istituzioni su un argomento tanto sensibile, quanto urgente, la cura e l’assistenza dell’anziano”, dichiara Antonio Cerchiaro, presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Genova, Imperia e Savona.

