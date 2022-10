Camogli: sabato al teatro Sociale arriva Fabio Concato

Dalla Fondazione Teatro Sociale Camogli

Presentata in conferenza stampa venerdì 30 settembre dal Presidente Maurizio Castagna e dal Sovrintendente e Direttore Artistico Giuseppe Acquaviva, la Stagione Ottobre-Dicembre 2022 del Teatro Sociale Camogli si apre sabato 8 ottobre alle ore 21.00 con il “Musico Ambulante Tour” di Fabio Concato. Un viaggio nella musica del cantautore milanese, dagli esordi fino ai brani più recenti, avvolto in atmosfere cangianti, che talvolta sanno farsi sorprendentemente inedite, tutte da scoprire. Un viaggio che non è solo nella musica, ma anche nella memoria degli ascoltatori: Concato, proveniente da una famiglia di musicisti, è infatti in attività dalla metà degli anni ’70 ed ha segnato la storia della canzone italiana con titoli ormai classici come Una domenica bestiale (1982), Fiore di maggio (1984), M’innamoro davvero (1999). Sul palco, insieme a Concato, “I Musici”, collaboratori e amici di sempre, ovvero gli strepitosi Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

