Carta al Tesoro: l’8 ottobre tappa genovese a Caricamento per una sfida all’insegna del recupero della carta

Genova. Dopo Napoli, Teramo e Firenze, il tour di Carta al Tesoro fa tappa a Genova, la gara a squadre promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici, per informare e sensibilizzare sul valore del ciclo del riciclo di carta e cartone e sull’importanza della raccolta differenziata.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Genova e in collaborazione con Amiu Genova, si terrà sabato 8 ottobre con appuntamento, a partire dalle ore 9, in piazza Caricamento dove verrà allestita l’area accoglienza per le squadre, con originali arredi in cartone, insieme al laboratorio con attività e giochi per bambine e bambini. La partenza della sfida è fissata alle ore 10,30; il percorso della gara si sviluppa tra i luoghi più suggestivi del centro storico e prevede cinque “checkpoint” con prove e quiz da superare: i primi 5 team si contenderanno la vittoria nel gioco finale, il “Riciclatutto”. I primi tre classificati si aggiudicheranno complessivamente 3.000 euro in buoni spesa.

