Celle Varazze, il goal di Turone vale un punto prezioso: “Partite difficilissime, bello giocare con Monteforte”

Il goal di Turone – sì è il nipote di quel Turone autore di quel celebre goal annullato – ha consentito al Celle Varazze di pareggiare 3 a 3 contro il Borzoli. Una gara pirotecnica che ha permesso alla squadra di mister Luca Monteforte di muovere la classifica, anche se i quattro punti in altrettante gare corrispondono a una media che deve essere incrementata.

“Nel primo tempo avremmo dovuto fare meglio – commenta Filippo Turone – perché abbiamo buttato via troppe volte il pallone e sprecato troppe azioni in contropiede. Nel secondo tempo siamo entrati con una testa diversa e abbiamo cambiato modulo. Peccato per il risultato perché alla fine siamo andati vicinissimi al goal”.

