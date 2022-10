Chiavari: “Asl-4, bene la ripresa anticipata ambulatori ginecologia”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

“La ripresa anticipata dell’attività degli ambulatori consultoriali di prevenzione ginecologica e contraccezione della ASL4 Chiavarese ha consentito, grazie all’impegno degli operatori e di tutto il personale coinvolto, di assicurare la copertura di questo importante servizio in tutti i poli della ASL sin dall’inizio di settembre. A luglio, in esito alle segnalazioni di alcune utenti preoccupate per la ventilata sospensione di queste attività fino al mese di ottobre, avevo presentato una Interrogazione alla Giunta regionale per chiedere che venissero messe in campo tutte le azioni necessarie per scongiurare questa chiusura prolungata. Nei giorni scorsi le persone che si erano rivolte a me hanno manifestato la loro soddisfazione per la ripresa del servizio nel mese di settembre. Mi unisco a loro e ringrazio il personale dell’ostetricia e della ginecologia che ha reso possibile questa riapertura anticipata rispetto alle previsioni”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità.

