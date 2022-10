Chiavari: Roberto Pettinaroli moderatore a convegno all’Isola d’Elba

Riceviamo e pubblichiamo

Insegnante, pedagogista, scrittore. Mario Lodi è stato tutto questo e molto di più’: ha rivoluzionato il concetto di scuola, mettendo al centro l’individuo bambino e partendo dalla valorizzazione dell’identità e del contesto degli alunni per valorizzarne le potenzialità. Ispiratosi inizialmente alle metodologie educative del pedagogista francese Célestin Freinet, fautore della pedagogia popolare, Mario Lodi è divenuto in breve tempo uno degli esponenti di punta del Movimento di cooperazione educativa, fondato in Italia all’inizio degli anni Cinquanta.

» leggi tutto su www.levantenews.it