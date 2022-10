Cobas: “Aspettiamo documenti da Atc, senza comunicazioni riprenderemo lo sciopero”

Ieri mattina incontro a Palazzo civico tra la delegazione sindacale dei Cobas della Spezia e il primo cittadino Pierluigi Peracchini, a proposito delle molteplici problematiche che riguardano l’azienda di trasporto pubblico Atc. Nel corso della riunione, il sindacato autonomo ha riconosciuto alla proprietà lo sforzo fatto per rinnovare il parco mezzi, e la scelta di un affidamento in house, ma al tempo stesso ha sottolineato anche i sacrifici di tutti i lavoratoti che in questi anni molto difficili hanno permesso all’azienda di andare avanti: “Si è anche esposta la critica situazione nella quale lavorano i 19 dipendenti che si occupano delle pulizie/rifornimento, ad oggi non si hanno notizie del loro contratto, nonostante l’appalto sia già scaduto. Peracchini ci ha garantito che medierà, tra azienda e sindacati, in modo da ricucire lo strappo che si è verificato, e al tempo stesso riportare in carreggiata l’azienda, ci è stato anche detto che la proprietà stessa nella figura del sindaco, o del Capo di Gabinetto, prenderà parte alla prossima riunione aziendale, per cercare di riprendere il dialogo e il rispetto delle relazioni industriali. Aspettando il suddetto incontro, ricordiamo che il nostro sindacato è in stato di agitazione ed ha sospeso temporaneamente le procedure di sciopero, in attesa di una comunicazione scritta sul piano economico discusso in riunione, con la controparte Atc Esercizio. Ad oggi dopo una settimana dalla nostra richiesta non ci è ancora stato recapitato nessun documento, ovviamente la mancanza di comunicazioni da parte aziendale ci vedrà costretti a riprendere il percorso”.

