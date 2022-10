Comune di Savona e Auser rilanciano il piedibus, attivate 3 linee. Di Padova: “Boom di richieste”

Savona. Il Comune di Savona e Auser rilanciano il Piedibus, il servizio legato all’educazione alla mobilità sostenibile del Comune di Savona, già attivato in passato presso alcuni plessi scolastici, dedicato agli alunni delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi del Comune di Savona.

“Il progetto rientra in una serie più ampia di azioni legate alla mobilità sostenibile scolastica per promuovere la salute degli studenti attraverso il loro movimento, ridurre la presenza di auto davanti alle scuole creando le condizioni per riqualificare gli spazi pubblici limitrofi, favorire la socialità e l’autonomia. Tra le azioni legate alla mobilità scolastica sostenibile è in corso un’indagine per verificare e successivamente potenziare l’utilizzo del trasporto pubblico per i percorsi casa/scuola/casa”, sottolineano dal Comune.

» leggi tutto su www.ivg.it