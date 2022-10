Dopo il furto di piazza Garibaldi, Ponzanelli: “Strumenti sempre più efficaci e immediati per espellere chi delinque”

Sono arrivati nella giornata odierna i provvedimenti relativi alla coppia di ladri arrestati ieri dai Carabinieri di Sarzana dopo essersi introdotti in una pizzeria di piazza Garibaldi. La ragazza ha ricevuto il divieto dimora sul territorio comunale mentre per il compagno, di origine straniera, è stata avviata la pratica per l’espulsione dall’Italia. “Contiamo che gli strumenti a disposizione delle Forze dell’Ordine siano sempre più efficaci e immediati per espellere chi delinque” ha scritto oggi il sindaco Ponzanelli, sottolineando l’importanza delle telecamere installate nel centro cittadino per le indagini condotte con successo dai Carabinieri.

