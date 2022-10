Fratelli d’Italia festeggia il risultato delle elezioni. «Meloni deciderà su sostituto di Berrino»

Vallecrosia. «Aspetto che Giorgia Meloni mi convochi, probabilmente la settimana prossima, a Roma. Con lei ne parleremo e sarà, alla fine, Giorgia Meloni a decidere chi sostituirà Gianni Berrino nella giunta del presidente Toti. Abbiamo sempre fratto così, sia per le giunte regionali che comunali: Giorgia decide, ovviamente dopo aver ascoltato me e e i vari coordinatori». Così il coordinatore regionale ligure di Fratelli d’Italia, Matteo Rosso, ospite in serata, a Vallecrosia, per l’aperitivo di ringraziamento organizzato dal partito locale, ha risposto alla domanda su chi sostituirà l’assessore regionale Berrino, promosso al Senato. «Lunedì siamo convocati a Roma per una riunione di partito – ha poi aggiunto – nella quale penso che ci chiederanno anche quali incarichi, non di governo, ma in quali commissioni vogliamo lavorare. Io ad esempio, che sono medico, chiederò di essere in una commissione sociale che si occupi di sanità».

Presente anche il sanremese Gianni Berrino, che alla stessa domanda risponde: «Siamo ancora nella fase di verifica di quale sarà il criterio di appartenenza territoriale, perché ci sono in ballo i tre candidati del Ponente: Luca Lombardi, Paolo Strescino e Fabrizio Cravero e il candidato Cavallo della provincia di Savona e su questo stiamo facendo le nostre valutazioni».

