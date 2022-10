Giornata dei sentieri liguri, ecco il programma di tutto il weekend

Liguria. Il prossimo 9 ottobre si svolgerà la sesta giornata dei sentieri liguri organizzata in tutta la regione dal Club Alpino Italiano, alla quale Federparchi collabora con numerose iniziative promosse dalle varie aree protette fin da metà settimana.

Si comincia già il 6 ottobre con il Parco del Beigua che come tutti i Geoparchi celebrerà la prima giornata internazionale della geodiversità, per sottolineare l’importanza che il patrimonio geologico ha non solo da un punto di vista scientifico ma anche turistico.

