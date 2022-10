L’ammiraglio Camerini alla neo deputata Frijia: “Porti a Roma l’idea di un Ministero del Mare”

“Spero che la neo deputata Frijia porti con vigore l’idea di un Ministero del Mare. L’attuale ministro non ne ha voluto sapere, però le cose cambiano. E’ una cosa assolutamente importante”. Così stamani l’ammiraglio Roberto Camerini, presidente della Lega navale della Spezia ed ex comandante del Comando marittimo nord, alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione ‘La difesa del mare’, alla quale era presente appunto anche la vice sindaca della Spezia, recentemente eletta a Montecitorio. “Avevamo il Ministero della Marina mercantile – ha proseguito Camerini -, che non prendeva tutte le problematiche del mare, ma comunque una grande quantità. Problematiche che, per il bene del Paese, bisognerebbe cercare di accorpare in un ministero”. Un tema, quello posto dall’ammiraglio, che l’onorevole e vice sindaco Frijia ha delineato quale “un punto prioritario dell’attività del prossimo governo”.

