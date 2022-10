Le battaglie per la libertà in Iran sbarcano in aula rossa, la proposta per un monumento a Mahsa Amini

Genova. “Quello che sta accadendo in questi giorni ha i tratti dell’eccezionalità ma c’è una quotidianità che da decenni le donne iraniane sono costrette a sopportare”. Così Soran Najafi, portavoce degli studenti iraniani a Genova, uno degli esponenti invitati oggi nell’aula rossa di palazzo Tursi per la commissione consiliare dedicata ad approfondire le battaglie del popolo iraniano contro il regime autoritario.

Nei giorni scorsi a Genova due manifestazioni, una in piazza De Ferrari e una in via San Lorenzo, per sensibilizzare la popolazione sulle proteste e sulla storia di Mahsa Amini, la ragazza morta in carcere per circostanze non appurate dopo l’arresto perché aveva una ciocca di capelli fuori posto. A quelle manifestazioni in città hanno partecipato diverse esponenti politiche di schieramenti anche opposti. Ed è così che ad Arianna Viscogliosi (Vince Genova) e Francesca Ghio (Sinistra Verdi) è venuta l’idea di chiedere una commissione sul tema.

