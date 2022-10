Le giornate del Fai d’autunno alla scoperta del porto, della sua storia e della Porta di Sion

Il porto della Spezia è il protagonista indiscusso delle Giornate del Fai d’autunno che si terranno il 15 e il 16 ottobre. La Spezia schiude un altro dei tuoi tesori nascosti assieme ad altri 700 luoghi in tutta Italia. Quella spezzina sarà una visita storica, culturale, ambientale di grande interesse conoscitivo su una delle particolarità più importanti della città. Il sito non è mai stato aperto al pubblico perché sempre operativo e che per la prima volta si apre al Fai. L’ubicazione particolare del porto della Spezia all’estremità di un profondo golfo, detto Golfo dei Poeti, a sua volta ricco di minori insenature, gli conferisce una connotazione di porto naturale come pochi altri. Protetto da una catena di monti all’intorno, esposto ai soli venti di scirocco (e parzialmente di tramontana), risulta naturalmente riparato da quelli più veementi di libeccio grazie al promontorio di Porto Venere e alle Isole Palmaria, Tino e Tinetto collocate davanti, mentre ad ovest si erge Lerici con il suo castello.

Verranno date delle nozioni sulla nascita del concetto di porto: dai Liguri, Etruschi, Romani, Genovesi, Spagnoli, Francesi, ricordando Napoleone, Domenico Chiodo, Cavour per arrivare al ruolo avuto nella Seconda Guerra mondiale. Per la parte della storia recente il pubblico potrà accedere alla “Porta di Sion”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com