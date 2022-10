Nasce l’etichetta Verbena Jazz Records

Dalla collaborazione tra l’etichetta BeatGarden e il batterista spezzino Matteo Cidale nasce Verbena Jazz Records, la prima etichetta jazz della Spezia. Verbena Jazz Records si prefigge l’obiettivo di intercettare e promuovere i giovani talenti del jazz locale e nazionale con uno sguardo a quelle che sono le novità europee e oltre oceano. “Negli ultimi anni – spiega la nota di presentazione dell’etichetta – il jazz pullula di grandi talenti, un ‘sottosuolo’ che gravita in sordina ma che più delle volte non ha la possibilità di avere la giusta considerazione. Non solo nuove realtà ma anche collaborazioni e produzioni con le firme più prestigiose del jazz italiano e internazionale”.

Direzione artistica di Verbena Jazz Records affidata a Matteo Cidale. Il musicista spezzino, che ha collaborato e suonato con importanti esponenti del jazz nazionale e internazionale, è stato direttore artistico di importanti jazz club italiani come il Charity Cafe e il Cotton Club di Roma e il Tibe Jazz Club La Spezia. Nel 2017 è stato vice presidente nazionale di Italia Jazz Club. Ha lavorato come direttore di produzione durante Estate Spezzina 2018, SpèJazz 2020 e 53ma edizione del Festival internazionale del Jazz della Spezia. Attualmente è anche direttore artistico e ideatore della rassegna Le Jam del Bacchus. Suona e collabora con artisti del calibro di Flavio Boltro, Bobby Watson, Scott Hamilton, Francesco Cafiso, Dario Deidda, Massimo Moriconi, Deborah J. Carter, Peppe Servillo, Gianluca Guidi, Massimo Faraó, Harry Allen, Stefano Reali e molti altri.

