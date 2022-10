“Nomina” al posto di “elezione”: saltano tre commissioni consiliari. Cenerini: “Presidente del Consiglio comunale approssimativo”

“Se non ci fosse da ridere ci sarebbe da piangere, ogni riunione di consiglio comunale o oggi di commissione, sembra una nuova puntata del noto programma satirico Scherzi a parte! Io avevo provato a salvare la maggioranza, chiedendo una riunione urgente durante il primo consiglio comunale per l’elezione del presidente, facendo presente che Salvatore Piscopo non era all’altezza, perché inesperto e impreparato e proposi il nome del consigliere Giacomo Peserico alla quarta consiliatura, fresco d trombatura da assessore al bilancio in pectore, che non avrebbe combinato casini a presiedere. Invece Peracchini nella sua foga di far fuori dai giochi il sottosegretario Costa, doveva per forza e in ogni modo cercare di portare dalla sua Piscopo e quale modo migliore di staccarlo dai Popolari di Costa, che dargli un incarico di prestigio, con ottimo emolumento – cosa certamente non secondaria -. E poi cosa gliene frega a Peracchini se uno è all’altezza o meno, così per lui è tutto più semplice, ordine in chat e via così. E inoltre le persone meno preparate sono più facili da gestire! Così si è arrivati alla situazione surreale di oggi… mi sono accorto che nella convocazione delle commissioni odierne I II e III, nell’oggetto si riportava nomina di Presidente e Vice Presidente, mentre a quanto prevede il regolamento art. 77 comma 5 vengono eletti”. E’ Fabio Cenerini, capogruppo del gruppo misto di maggioranza, a sollevare il caso delle commissioni convocate per la prima seduta con, all’ordine del giorno, una nomina che è in realtà un’elezione. Motivo più che sufficiente per far saltare la seduta e far tornare gli uffici di Palazzo civico al lavoro per una seconda convocazione. Questa volta regolare…

“La questione – prosegue Cenerini – è sostanziale e non formale e si poteva prestare a eventuali ricorsi, così in un crescendo da mercato ortofrutticolo, fra chi dalla maggioranza affermava che nominato o eletto è la stessa cosa (un po’ come dire che una democrazia è uguale a una dittatura) fra pareri telefonici del segretario generale che affermava “giuridicamente non è corretto, ma si può andare avanti”, (cosa che non si può nemmeno sentire), ordini dall’alto che come sempre incitavano a procedere a rullo… dopo un’ora di discussioni ha prevalso il buon senso e su mio suggerimento le tre commissioni di oggi verranno riconvocate con urgenza per venerdì variando l’oggetto e per quelle già convocate, basterà un’integrazione. Sempre per variare l’oggetto!

Mi domando, quante ancora ne dovremo vedere per capire? Ero io contro la maggioranza o avevo ragione che ad esempio con Peserico non si sarebbero fatte di queste figuracce ? Ci ritroviamo nel ridicolo pubblico per assecondare i giochini di bassissimo profilo del sindaco, che deve sempre cercare di fregare qualcuno… Se c’è qualcuno un po’ più illuminato in maggioranza, cominci a riflettere e magari a capire che davo solo buoni consigli e pure disinteressati!”, conclude Cenerini.

