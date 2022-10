Protesta in notturna per i lavoratori BRT, scendono in strada e bloccano corso Perrone

Genova. Come già era accaduto tre settimane fa i lavoratori dell’azienda Bartolini sono tornati a protestare con una manifestazione in piena notte per chiedere “un migliore trattamento contrattuale e la fine di atteggiamenti discriminatori per gli iscritti” al sindacato Si Cobas.

E’ la stessa sigla sindacale autonoma ad aver lanciato la nuova protesta – sciopero e presidio – davanti ai cancelli del magazzino in corso Perrone. La strada, dopo la mezzanotte, pochi minuti dopo il terremoto che ha svegliato la città, è stata quindi bloccata (tra via Del Boschetto e via Borzoli).

