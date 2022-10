“Mi è stato fatto nuovamente presente, da alcuni residenti dei Quartieri del Favaro e della Pieve, lo stato in cui versa la carreggiata di Via della Pieve, in particolare il tratto compreso tra i numeri civici 46 e 10, caratterizzato dalla presenza di numerose crepe, dissesti e buche. La materia, oggetto di questa Interpellanza, venne già attenzionata nello scorso mandato, ma non vi furono da parte dell’Amministrazione, considerazioni utili al ripristino della carreggiata a condizioni normali e decorose”. Torna a chiedere interventi Marco Raffaelli, consigliere comunale di minoranza, che aggiunge: “Prendendo a riferimento le immagini che vennero allegate nella precedente interpellanza con quelle odierne, si può chiaramente evincere come le condizioni del manto stradale della via siano alquanto peggiorate nel tempo intercorso; segno che è quanto mai urgente un intervento risolutivo, al fine di evitare l’ulteriore deterioramento dell’opera. L’amministrazione ha intenzione di predisporre risorse idonee al fine di intervenire con lavori di manutenzione e nuovo asfaltamento della carreggiata di Via della Pieve, quanto meno per il tratto suindicato, in modo da ripristinare la stessa a normali condizioni?”

L’articolo Raffaelli: “Via della Pieve ha bisogno di interventi celeri” proviene da Citta della Spezia.

